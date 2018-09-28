SİVAS (AA) - Sivas'ta "drone"la gerçekleştirilen trafik denetiminde, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülere ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde "drone" ile kırmızı ışık denetimi yaptı.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı "drone" ile tespit edilen sürücülere 300 metre ileride bulunan trafik ekipleri tarafından 235 lira para cezası kesildi.
Denetimlerden habersiz sürücülerin kimisi kayıtları görmek isterken bazısı da hatasını kabul ederek ceza makbuzunu aldı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amaçlarının kırmızı ışık ihlalini önlemek olduğunu belirterek, "Son 20 dakika içinde 5 araç kırmızı ışık ihlali yaptı. Amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade, her türlü teknolojiden faydalanarak denetimleri yaptığımızı göstermek ve insanımızın yakalanma algısını artırmak. Herkes kurallara uysun, trafik kuralları hayatımıza işlesin istiyoruz." diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)
Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
O ülkede artık zina suç değil!
Acı ölüm! Kahroldular
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum