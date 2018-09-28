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Kırmızı ışık ihlaline "drone"lu tespit

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta, kırmızı ışık ihlali yaptıkları "drone" ile belirlenen 5 araç sürücüsüne 235'er lira ceza kesildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta "drone"la gerçekleştirilen trafik denetiminde, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülere ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde "drone" ile kırmızı ışık denetimi yaptı.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı "drone" ile tespit edilen sürücülere 300 metre ileride bulunan trafik ekipleri tarafından 235 lira para cezası kesildi.

Denetimlerden habersiz sürücülerin kimisi kayıtları görmek isterken bazısı da hatasını kabul ederek ceza makbuzunu aldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amaçlarının kırmızı ışık ihlalini önlemek olduğunu belirterek, "Son 20 dakika içinde 5 araç kırmızı ışık ihlali yaptı. Amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade, her türlü teknolojiden faydalanarak denetimleri yaptığımızı göstermek ve insanımızın yakalanma algısını artırmak. Herkes kurallara uysun, trafik kuralları hayatımıza işlesin istiyoruz." diye konuştu.

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drone Kırmızı ışık ihlali Sivas

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