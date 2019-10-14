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Kırmızı ışıkta 8 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

İZMİT’te kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Gölcük yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, İzmit Küçük Sanayi Sitesi’ne dönmek için kırmızı ışıkta bekleyen 41 HP 558 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden otomobilin önündeki araca çarpmasıyla 6 araç art arda çarpıştı. Arkadan gelen 41 FC 346 plakalı otomobil de kazaya neden olan otomobile çarptı. Haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırırken, polis yolda önlem alarak başka kazaların olmasını önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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