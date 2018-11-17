HABER

Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kırmızı ışıkta beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.  Gültepe Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Oktay K.

Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kırmızı ışıkta beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Gültepe Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Oktay K. yönetimindeki 58 AP 713 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Oktay K., aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Trafikte kısa süreli aksamaya neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Otomobilin motor kısmı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandıKırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandıKırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandıKırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı
Köyde 5 ev ve 1 ahır yandıKöyde 5 ev ve 1 ahır yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.