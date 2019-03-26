Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de kavşak noktasında cipin kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Araçlarda hasara yol açan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün meydana geldi. Onur Mercan'ın kullandığı 34 BIC 066 plakalı cip, orta şeritten gelerek Bulvar üzerindeki Tıp Fakültesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada Mercan’ın çarptığı 26 UC 639, 06 JPA 15, 26 M 0161, 26 S 0031 ve 26 BB 141 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlardan biri ise hurdaya döndü. Kazada yaralanan 15 kişi ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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