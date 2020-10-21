HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırmızı ışıkta bekleyen iki kardeşe araba çarptı

Kırmızı ışıkta bekleyen iki kardeşe araba çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen iki kardeşe araba çarptı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen iki kardeşe araba çarptı. Kazada 2 kardeş ağır yaralandı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Bir marketin önünde kırmızı ışıkta bekleyen 9 yaşındaki Ali A. ile 10 yaşındaki ağabeyi Emir A.’ya araba çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
En Çok Okunan Haberler
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Başkan Böcek'in sağlık durumu kritikliğini koruyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu kritik...
Grip aşısı alabilecek kişilerin isim listesi e-Nabız'a yüklendi (Grip aşısı fiyatı ne kadar?)
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Adnan Oktar'ın evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Kadıköy'de laf atma cinayetinde yeni gelişme! Milli Kick boksçu için karar verildi
Milli Kick boksçu için karar verildi
Türk profesörün koronavirüs aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
Türk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.