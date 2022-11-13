HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca kurşun yağdırdılar! Polis her yerde onları arıyor

Kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca kurşun yağdırdılar! Polis her yerde onları arıyor

13.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da motosikletle gelen maskeli iki kişi, kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobile kurşun yağdırdı. İki kişinin olduğu otomobilde sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca kurşun yağdırdılar! Polis her yerde onları arıyor

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişi kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan sürücü Bayram D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün yanındaki kişi ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerinden geldikleri motosikletle kaçan maskeli iki kişiyi polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

kagithanede-luks-otomobile-silahli-saldiri1-olu_6625_dhaphoto2

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana olayda cadde üzerinde araçla seyir halinde olan Bayram D. kırmızı ışıkta durdu. Kırmızı ışıkta duran otomobile motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişi kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan sürücü Bayram D. yaralı olarak kaçmaya çalıştı. Otomobille karşı şeride geçen Bayram D. refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AW758197_03 (1)

YARA ALMADAN KURTULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bayram D.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde olan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı! Tanımıyorlarmış bile Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı! Tanımıyorlarmış bile

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilde incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram D. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldikleri motosikletle kaçan maskeli iki kişiyi polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü diplomat Gencay Gürün'e büyük şok! Yeğeni fark etti, tam 10 milyon TL...Ünlü diplomat Gencay Gürün'e büyük şok! Yeğeni fark etti, tam 10 milyon TL...
Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'
500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

İlginizi Çekebilir

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.