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Kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsü sürücüsüne silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, servis minibüsü sürücüsü Abdullah G., kırmızı ışıkta beklerken, otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsü sürücüsüne silahlı saldırı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, servis minibüsü sürücüsü Abdullah G., kırmızı ışıkta beklerken, otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Servisteki 20 otel çalışanı, kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Olay, saat 14.00 sırasında, Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıldızlı otelin 20 çalışanını taşıyan Abdullah G., kullandığı 07 C 32329 plakalı minibüsü merkez kavşağında kırmızı ışık yanınca durdurdu. Abdullah G., kırmızı ışıkta beklediği sırada, yanına otomobil sürücüsü yaklaştı. Otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Abdullah G., çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Abdullah G., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Abdullah G.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırıdan minibüsteki 20 otel çalışanı ise yara almadan kurtuldu.
Polis, olaydan sonra plakası alınamayan otomobille kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsü sürücüsüne silahlı saldırıKırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsü sürücüsüne silahlı saldırıKırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsü sürücüsüne silahlı saldırıKırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsü sürücüsüne silahlı saldırı

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