Kırmızı ışıkta bekleyenlere yaptığı şov büyük beğeni topladı

Kolombiyalı Camilo Andrés Garzon, hem bölgeyi geziyor hem de topu ile diğer turistlere gösteri yapıyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerine top ile şov yapan Garzon; "Adım Camilo Andrés Garzon, Kolombiyalıyım ve sosyal medyada daha çok Camilo Freestyler Conca olarak tanınıyorum. Yaklaşık iki haftadır Kapadokya'dayım. Ana merkez Hindistan'ın Goa kentinde, farklı türde kurslar, atölyeler, farklı sunumlar yapıyoruz. Şu anda da Kapadokya’dayız. Ekip arkadaşlarım ile otellerde ve tarihi mekânlarda gösteri yapıyoruz. Ben de boş vaktimde burada, başka bir gelir kaynağı olarak sunum yapıyorum ve bunu ilginç buluyorum. Hem sürücülere moral ve motivasyon sağlıyorum, hem de para kazanıyorum. Kapadokya'da insanlar çok mutlular, beğeniyorlar, alkışlıyorlar, destekliyorlar. Ben de Kapadokya’da olmaktan çok mutluyum. Bazen de peribacaları arasında gösteri yapıyorum. Bu gösterime turistler bayılıyor” dedi.





