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  4. Kırmızı ışıkta çiftetelli oynadılar! Kamera görüntülerinden ceza yediler

Kırmızı ışıkta çiftetelli oynadılar! Kamera görüntülerinden ceza yediler

26.11.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te asker uğurlama konvoyu oluşturan 9 aracın sürücüsü ışıklarda durarak yolu kapattı. Araçlardan çıkan 8 genç yol ortasında çiftetelli oynadı. Görüntülerden araç plakalarını tespit eden polis ekipleri 9 araca toplamda bin 296 TL para cezası kesti.

Kırmızı ışıkta çiftetelli oynadılar! Kamera görüntülerinden ceza yediler

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde asker uğurlamak için yola çıkan bir grup otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Bir anda araçlardan çıkan 9 genç ise çalan yüksek sesli müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Yeşil ışığın yanmasının ardından ise gençler hemen araçlara geri binerken, diğer araçlar ise ilerledi. O anların görüntüsünün sosyal medyada gündem olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 9 aracın sürücüsüne klakson çalma suçundan 144’er TL olmak üzere toplam 1296 TL para cezası kesti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “25.11.2021 tarihinde Müdürlüğümüze gelen bilgiler doğrultusunda, Şehitkamil İlçesi Yaprak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde korna çalan toplam 9 araç Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde tespit edilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulanmıştır” denildi. (İHA)

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Gaziantep
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