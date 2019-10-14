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Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırmızı ışıkta duramayan sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Arkadan gelen otomobilin kaza yapan araca çarpması sonucu, kırmızı ışık nedeniyle oluşan kuyrukta bekleyen 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bazı otomobillerde, çarpmanın etkisiyle hava yastıklarının açıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli trafik kazası

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