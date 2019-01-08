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Kırmızı ışıkta durmayan otomobil dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 02:32 | Son Güncelleme

BURSA'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta durmayan otomobil dehşet saçtı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsünü, itfaiye ekipleri çıkardı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Gemlik karayolunda meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde, Muhammet Öztürk yönetimindeki 16 LD 477 plakalı otomobille kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen Veysal Ekener yönetimindeki 16 UCF 53 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile Öztürk'ün aracındaki Samet Kılık ve Ekener'in otomobilindeki Süleyman Sedef yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan Veysel Ekener’i itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kırmızı ışıkta durmayan otomobil dehşet saçtıKırmızı ışıkta durmayan otomobil dehşet saçtıKırmızı ışıkta durmayan otomobil dehşet saçtıKırmızı ışıkta durmayan otomobil dehşet saçtı

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