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Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 01:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Alkol testinde otomobil sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gülüç Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Aldemir idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Çakır (44) idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin arkasındaki demir profiller, otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada, sürücü İsmail Aldemir ile yanındaki Berkan Özay (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ahmet Çakır ile kardeşi Bülent Çakır da tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan İsmail Aldemir’in 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonet kırmızı ışıkta beklerken otomobilin araca çarptığı ve kamyonetin ileriye savrulduğu gözleniyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak trafik kazası

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