HABER

Kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekipleri, kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası kesti.Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Zübeyda Hanım Bulvarı ve Rafet İşitmen Caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası kesildiği bildirildi.

Gaziantep’te polis ekipleri, kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası kesti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Zübeyda Hanım Bulvarı ve Rafet İşitmen Caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası kesildiği bildirildi. Açıklamada, "Trafik güvenliği ve düzeni toplumun tüm kesimleri için büyük önem arz etmektedir. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olarak yayaların, sürücülerin ve araç içerisinde bulunan yolcuların can güvenliği için çalışmalarımız 24 saat aralıksız devam etmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47. Maddesinin 1 fıkrası b bendinde ’Karayollarından faydalananlar trafik işaret levhalarına uymak zorundadır’, yine aynı Kanun’un 68 maddesinin 1 fıkrasının b bendinin 1 paragrafından ’yayalar, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uymak zorundadırlar’ hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İlimiz Zübeyde Hanım Bulvarı ile Rafet İşitmen Caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta yapılan denetimlerde; 12 yayanın ışıklı işaret bulunmasına rağmen, bu işaretlere uymayıp taşıt yoluna girdiği tespit edilmiş, bahse konu yayalara trafik idari para cezası düzenlenmiştir" denildi.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralıDenizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Cam şişeyi atıp kaçınca yakayı ele verdiCam şişeyi atıp kaçınca yakayı ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.