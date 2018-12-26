HABER

Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü kazaya neden oldu 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 09:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, gece saatlerinde Kışla kavşağında meydana geldi. Gülüç beldesi istikametinden Ereğli'ye giden ve kırımızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Selçuk A.(24) yönetimindeki 67 UF 315 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Bülent İncekara'nın(44) kullandığı 67 LM 757 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent İncekara ve eşi Melek İncekara (40) ile diğer araçta bulunan Muhammet Emre Vural (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araçlar kaza yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
O duvara bu kez, 'torbacı kalmadı' yazıldıO duvara bu kez, 'torbacı kalmadı' yazıldı
Yağmurlu havada köye gitmek için beton mikserini çaldılarYağmurlu havada köye gitmek için beton mikserini çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.