Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçen ambulansla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Rıfat T. (33) yönetimindeki 78 DD 916 plakalı ambulans Karabük istikametinden Safranbolu istikametine seyir halindeyken Balıklar Kayası mevkisinde kırmızı ışıkta geçtiği sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan Ferhat E. yönetimindeki 78 AAF 748 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Medikar Hastanesine kaldırılırken tedavi altına alınan yaralı sürücünün bacaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

112 Başhekimi Engin Ekmekçi olay yerine gelip kazayla bilgi alırken trafik polisleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.