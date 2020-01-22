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  4. Kırmızı ışıkta geçen, kasksız bisikletliye 420 lira ceza

Kırmızı ışıkta geçen, kasksız bisikletliye 420 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz'e (21), bisikletiyle kırmızı ışıkta geçtiği ve kask kullanmadığı gerekçesiyle 420 liralık ceza uygulandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz'e (21), bisikletiyle kırmızı ışıkta geçtiği ve kask kullanmadığı gerekçesiyle 420 liralık ceza uygulandı. Cezaya itiraz eden Öz, Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti dedi.
Kumluca'daki simitçi fırınında çalışan Furkan Kudret Öz, 20 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Bisikletle araçların ilerlediği yolda giden Öz, otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Öz'ü fark eden trafik polisleri, takip ettikleri bisikletli genci başka kavşakta durdurdu. Öz'e 'kırmızı ışık ihlali' ve 'kask kullanmamak' suçlarından 420 liralık para cezası uygulandı. Cezaya şaşıran Öz, cumhuriyet savcılığında cezaya itiraz ettiğini söyledi. Furkan Kudret Öz, Beykonak Mahallesi'nde oturuyorum. İlçe merkezinde simitçi dükkanında çalışıyorum. Bisikletimle öğle saatlerinde iş yerime gitmek için evimden çıktım. Otogar kavşağında bisikletimle kırmızı ışıkta geçtim. Trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçtiğimi görmüş. Beni takip etmişler. Kule kavşağına geldiğimde kimliğimi istediler. Ben de vermedim. Beni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Orada bana kırmızı ışık ve kask cezası kestiler. Ceza makbuzunu aldım. Cumhuriyet savcılığına giderek cezaya itiraz ettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti diye konuştu. Yetkililer, bisikletin araç olarak değerlendirilip, bu cezanın verildiğini kaydetti.

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