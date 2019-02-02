Kırmızı ışıkta geçen minibüs, polis memurunun ölümüne neden oldu

Denizli’de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen minibüs, önce polis memurunun kullandığı otomobile ardından başka bir minibüse çarptı. Kazada polis memuru Fahri Can Acamoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağı’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kara C. yönetimindeki 32 AB 535 plakalı minibüs iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta seyir halinde olan Fahri Can Acamoğlu yönetimindeki 20 H 6000 plakalı otomobile çarpıp ardından yol kenarında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu idaresindeki 20 AT 533 plakalı minibüse çarptı.

Kazada polis memuru olduğu öğrenilen Fahri Can Acamoğlu, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Acamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Acamoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acamoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Mehmet Kara C.’nin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

