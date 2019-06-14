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Kırmızı ışıkta geçen otomobil 3 yaya çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 01:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı.Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobil, başka bir otomobile çarpmamak için kaldırıma manevra yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişinin olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayarak vatandaşlardan dikkatli araç kullanmalarını isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadelerini kullandı.

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