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Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaneli ilçesi dört yol kavşağında meydana geldi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaneli ilçesi dört yol kavşağında meydana geldi. Ankara caddesinden İstanbul istikametine giderken kavşakta ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mıktat Y. (64) idaresindeki 16R2237 plakalı otomobil, İstanbul caddesinden gelen Hüner. İ. (38) yönetimindeki 16 BNR 09 plakalı kamyonete çarptı. Araçlar çarpmanın şiddetiyle farklı yerlerde durabilirken, kazada, otomobil sürücü Mıktat Y. ve yanında yolcu olarak bulunan Perihan Y. (61) ile Azra K (12) yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza yapan araçların kısmen kapattığı kavşakta polis ekipleri trafiği kontrollü olarak verdi.
Hasar gören araçların bulundukları yerden çekici ile kaldırıldıktan sonra kavşakta trafik normale döndü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı
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