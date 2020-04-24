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Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yaya geçidindeki gence çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Mardin'de kırmızı ışıkta durmayan otomobil, yaya geçidinden geçen 20 yaşındaki Zeki Kılıç'a çarparak ağır yaraladı. Yaşananlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, 2 gün önce Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerineki Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yaya geçidindeki Zeki Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup, yere düşen Kılıç, ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, tedavi altına alınırken, sürücü kaçtı.

Mobese kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobil, kırmızı ışıkta duran araçların yanından hızla geçerek, kendilerine yeşil ışık yandığı için yaya geçidine yönelen Kılıç'a çapıyor. Havaya fırlayan Kılıç, yere düşüp, sürüklenyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil

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