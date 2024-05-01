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Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yayalara ve ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.05.2024 15:59
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MERSİN’de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan Sultan Sedef (32) yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı. Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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