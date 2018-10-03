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Kırmızı ışıkta geçen otomobile böyle tekme attı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2018 22:15 | Son Güncelleme

Ukrayna'da kaydedilen görüntülerde, karşıya geçmek isteyen adam, yoldan geçen bir araca tekme attı.

Ukrayna'da çocuğuyla yoldan karşı ya geçmek isteyen bir adam, kırmızı ışıkta geçen aracı tekmeledi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna kırmızı ışık tekme

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