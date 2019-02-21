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Kırmızı ışıkta geçen sürücünün sebebiyet verdiği kaza, MOBESE kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Santrapark Kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerasına yansıdı.Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası, Kastamonu’da Candaroğulları Mahallesinde Santrapark Kavşağında 25 Aralık’ta kırmızı ışık ihlali ve en sağ şeritten dönmeye çalışan otomobilin sebebiyet verdiği kazayı anbean kaydetti.

Kırmızı ışıkta geçen sürücünün sebebiyet verdiği kaza, MOBESE kamerasında

Kastamonu’da Santrapark Kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerasına yansıdı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası, Kastamonu’da Candaroğulları Mahallesinde Santrapark Kavşağında 25 Aralık’ta kırmızı ışık ihlali ve en sağ şeritten dönmeye çalışan otomobilin sebebiyet verdiği kazayı anbean kaydetti. MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde, H.K. (60) idaresindeki 34 ZV 2341 plakalı otomobil, en sağ şeritten kırmızı ışık ihlali yapması sonucu hatalı bir şekilde Kuzeykent Mahallesine dönmesi sonucu A.Ç. yönetimindeki 37 SE 652 otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştığı görülüyor. Kazada H.K. idaresindeki otomobil, duramayarak refüje çıktığı görülüyor. Kaza sonrasında otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşmuştu.

Kırmızı ışıkta geçen sürücünün sebebiyet verdiği kaza, MOBESE kamerasında

Kırmızı ışıkta geçen sürücünün sebebiyet verdiği kaza, MOBESE kamerasında

Kırmızı ışıkta geçen sürücünün sebebiyet verdiği kaza, MOBESE kamerasında

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