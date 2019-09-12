Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 ağır yaralı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'da, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen TIR, otomobile çarparak ters döndü. Otomobilde sıkışan 3 kişi ile TIR sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Bursa-İzmir karayolu Bakırköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Kahveci yönetimindeki 26 TE 365 plakalı otomobil, ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti. Bu sırada İzmir istikametinden Bursa yönüne giden Suat Uçkun yönetimindeki 16 PD 213 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasasında sunta plaka yüklü olan TIR ters dönerken, otomobil ise savrularak demir bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Bülent Kahveci ile otomobilde bulunan Rıza Kahveci ve Mustafa Şimşek ile TIR sürücüsü Suat Uçkun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa-İzmir karayolu ise kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.