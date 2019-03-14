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Kırmızı ışıkta geçen TIR otomobili hurdaya çevirdi: 1'i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kırmızı ışıkta durmayan TIR, Türk Kızılayı'na ait otomobile çarptı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kırmızı ışıkta durmayan TIR, Türk Kızılayı'na ait otomobile çarptı. Kazada Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan ve Gökhan Fırat yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı TIR, kavşaktan dönen Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın kaldırıma çıkarak durabildiği kazada otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Erdoğan ile beraberinde bulunan Gökhan Fırat, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Olay yetine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Erdoğan ve Fırat, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Gökhan Fırat, özel hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Serkan Sancar da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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