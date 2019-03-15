HABER

Kırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında TIR'ın kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpması ve sonrasında yaşananlar mobese kameralarına yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kamerada

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında TIR'ın kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpması ve sonrasında yaşananlar mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde insanların yaralıları kurtarmaya çalıştığı sırada TIR sürücüsünün, kopan parçaları toplayıp dampere atmaya çalışması dikkat çekti.
Dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun KMTSO Kavşağı'nda meydana gelen kaza, mobese tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşakta bekleyen araçlar, yeşil ışık yanmasıyla birlikte hareket ediyor. Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobil, sola döndüğü sırada karşı yönden gelen Serkan Sancar yönetimindeki 73 SA 394 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçerek Erdoğan'ın otomobiline çarpıyor.
YARALILAR KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
TIR'ın önüne katıp yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Okan Erdoğan ile Gökhan Fırat yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken, yaralıları kurtarma çalışmaları mobese kameraları tarafından kaydedildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlarla birlikte yaralıları kurtarmak için sefer oldu. Önce Gökhan Fırat, ardından da Okan Erdoğan sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Tüm bunlar yaşanırken TIR sürücüsü Serkan Sancar'ın kaza nedeniyle aracından kopan parçaları toplayıp dampere atmaya çalışması ise dikkat çekti. Sancar'ın daha sonra olay yerine gelen polislerle konuşup bir şeyler anlatmaya çalışması da yine kameralara yansıdı.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yaralılardan Gökhan Fırat'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Fırat'ın, tedavi altına alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kameradaKırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kameradaKırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kameradaKırmızı ışıkta geçen TIR'ın otomobile çarpma anı kamerada

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıKocaeli’de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralıOtomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.