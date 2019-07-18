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Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Kütahya'da trafik polislerince yapılan uygulamada, kırmızı ışık kuralını ihlal eden 10 yayaya 108'er lira ceza kesildi

Kütahya'da trafik polislerince yapılan uygulamada, kırmızı ışık kuralına riayet etmeyen 10 kişiye 108'er lira para cezası verildi.

Atatürk Bulvarı Laleli Kavşağı'nda trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.

Yayaların kırmızı ışık ihlali polis kameraları tarafından kaydedilirken, uygulamada kurala uymayarak kırmızı ışıkta geçen 10 yayaya 108'er lira ceza kesildi.

Trafik kurallarının sadece araç sürücülerini kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirten Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, şunları kaydetti:

"Yayalar trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alıyorlar. Bu uygulamamızı son zamanlarda artan yaya kazalarının önlenmesi ve yaya öncelikli trafik uygulamaları kapsamında yapıyoruz. Kütahya’da meydana gelen ve yayaların karıştığı trafik kazalarına bakıldığında yaklaşık yüzde 70’inde yayaların kusurlu olduğu görülüyor. Türkiye genelinde de yine benzer bir oran mevcut. Biz de bu oranı azaltmak ve uyarılarda bulunmak amacıyla yayalara yönelik uygulama gerçekleştiriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı ışık Kütahya trafik uygulaması yaya

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