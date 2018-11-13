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Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Yol, Su, Elektrik (YSE) Kavşağı'nda trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası kesildi.

Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarının sadece sürücüleri kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaların trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alacağını ifade etti.

Amaçlarının yayaların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğuna değinen Çalışkan, yaptıkları çalışma ile amaçlarının yayaların trafik kazalarına maruz kalmalarını önlemek olduğunu vurguladı. (AA)


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kırmızı ışık yaya trafik cezası

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
kesin olum herkese kesin, ceza hükümeti olduğunuzu herkes anlasın herkes cezasını çeksin amq, oy verelenlerde cezalarını çeksinler
vatandaşı soyan soyana ne memleket ya
@zbeycan_1982 insanlar hakedildikleri şekilde yönetilir.
@zbeycan_1982 POLİSLERDE BİR TELAŞ BİR TELAŞ,HAYIRDIR GÜLÜM BU NE TELAŞ.AKP 16 YILDA ÜLKENİN İÇİNE ETTİ BIRATI.KURTARMAK İÇİNDE SİZİMİ GÖREVLENDİRDİ.
Trafik Işıkları SAĞLAM mı - YANIYOR mu? Saygılarımla
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