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Kırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince, Kurban Bayramı için alınan önlemler kapsamında drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı.

Kırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince, Kurban Bayramı için alınan önlemler kapsamında drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen sürücülere ileride bekleyen trafik polislerince 235 TL para cezası kesilip ehliyetine 20 ceza puanı işlendi.
İl Bölge Trafik Müdürlüğü, Kurban Bayramı önlemleri kapsamında sahadaki personel sayısını artırıp trafiğin yoğun olduğu yerlerde kırmızı ışık, hız ihlali gibi denetimlerini artırdı. Ekipler, bu denetimlerden birini Kahramanmaraş- Gaziantep yolunun Kapıçam mevkisinde drone ile gerçekleştirdi.
Kavşakta havalanan drone, kımızı ışıkta geçen araçları tek tek kaydetti. Ekipler de ışık ihlali yapan araçların plakalarını ileride bekleyen arkadaşlarına bildirdi. Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine 235 TL para cezası kesilip, ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Bazı sürücüler ışık ihlali yapmadıklarında ısrar etmesi üzerine ise görüntüler izletildi.
Ekipleri kırmızı ışık denetimi dışında İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Kemerin ses getirsin' kampanyası hakkında sürücüler ve araçlardaki çocukları da bilgilendirdi. Denetimler hakkında bilgi veren Bölge Trafik Müdürü Mehmet Çimen, sürücüleri yolculuk sırasında tüm trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. İnsanların sevdiklerine huzur ve güven içinde ulaşmalarını sağlamak adına bayram tatili süresince 24 saat görev başında olacaklarını belirten Çimen, "Ekiplerimizin sayısını bayram süresince takviyelerle beraber yüzde 100 artırmış bulunmaktayız. Bu ekiplerimiz sivil ve resmi olarak havadan drone diye tabir edilen insansız hava aracı 24 saat denetim yapmaktadır" dedi.

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Kırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandıKırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandıKırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandıKırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandı

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