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Kırmızı ışıkta geçince otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

MALTEPE'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı.

İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kaza anı trafik kamerası tarafından görüntülendi. Maltepe Süreyyapaşa sahil yolundaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Trafik ışıklarından karşıya geçmek için bekleyen bir kişi yaya butonuna basıp beklemeye başladı. Ancak yayalar için yeşil ışık yanmadan koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halinde olan bir araç bu kişiye çarptı. Havaya fırlayan kişi yaralandı. Kaza anı trafik kamerası tarafından görüntülendi.

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