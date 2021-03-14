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  4. Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı

Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı dehşet saçtı

14.03.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir araç sürücüsü motora çarpmamak için önce refüje, ardından da otobüs durağına dalarak iki kişiye çarptı.

Bağcılar’da kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir araç sürücüsü motora çarpmamak için önce refüje, ardından da otobüs durağına dalarak iki kişiye çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Bağcılar’da geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma yasağında yolda seyir halinde olan aracın sürücüsü kırmızı ışık yanmasına rağmen geçmek istedi. Bu sırada kendisine yeşil ışık yanan motosiklet sürücüsü yola çıkınca araç sürücüsü motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce orta refüje ardından da otobüs durağına dalarak durakta bekleyen Y.Y. ve N.Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Y.Y. ve N.Y.’nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç hızla önce orta refüje çarpıyor. Daha sonra savrulan araç durağa dalıyor. Bu sırada durakta bekleyen iki kişiye hızla çarpıyor ve metrelerce uzağa savuruyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yardıma koşuyor.

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