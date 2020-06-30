HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kırmızı ışıkta geçti, araçlar birbirine girdi

Kırmızı ışıkta geçti, araçlar birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen bir sürücü, araçların birbirine girmesine neden oldu. Fatih'te yaşanan olayda kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Fatih Vatan Caddesi Lahor Kavşağı üzerinde dün gece saatlerinde 34 BH 4043 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Berk, kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada kavşakta dönmek için manevra yapan Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 ve Binali Aktan idaresindeki 34 KT 9895 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Berk’in aracı park halindeki belediye zabıta aracına çarparak durabildi. 1 sürücünün yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde bir aracın kırmızı ışıkta geçtiği ve kavşaktan dönmek için manevra yapan 2 araçla çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruluyor. Kazayı görüp duran diğer sürücüler kazaya karışan araçların yanına koşuyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne aitTek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait
65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

İlginizi Çekebilir

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Eski Türk isimleri ve anlamları: Eski Türklerin erkek ve kadın isimleri

Eski Türk isimleri ve anlamları: Eski Türklerin erkek ve kadın isimleri

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ehliyetine el konup trafikten ömür boyu men edilmesi lazım,sadece kendini ateşe atmıyor diğer sürücüleride götürüyor,yoksa bu ışık faciyaları hiç bitmez
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüs ilacı müjdesi! Dr. Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz nereli?

Dr. Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz nereli?

Göğüsleri büyük olduğu için kız kardeşini nedimelikten kovdu

Göğüsleri büyük olduğu için kız kardeşini nedimelikten kovdu

Üniversite profesörünün sürüngen tutkusu hayrete düşürüyor

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

İstanbul plajlarında ilk! Kadın cankurtaranlar göreve başladı

İstanbul plajlarında ilk! Göreve başladılar

Mia Khalifa’nın porno videolarının kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı

Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.