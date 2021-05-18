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  4. Kırmızı ışıkta geçti, drift yaptı yakalanınca “eve yetişiyordum” dedi

Kırmızı ışıkta geçti, drift yaptı yakalanınca “eve yetişiyordum” dedi

18.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanan ve uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Polis ekiplerinin yakalaması sonrası ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü olay anını kayda alan gazeteciye ve görev başındaki polislere bağırarak tepki gösterdi.

Kırmızı ışıkta geçti, drift yaptı yakalanınca “eve yetişiyordum” dedi

Kaza, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirilen polis ekipleri, Murat B. idaresindeki Tofaş marka otomobilin trafikte tehlikeye neden olduğu ihbarını aldı. Polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde uygulama yaptığı esnada belirtilen otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Tehlikeli şekilde seyrederek, kırmızı ışık ihlali ve drift yaparak kaçmaya başlayan sürücü, polis ekiplerini peşine taktı.

Otomobil, Turan Güneş Caddesi’nde park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü aracıyla tekrar kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Sürücü Murat B.’nin yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

''EVE YETİŞİYORDUM''

Sürücü Murat B.’nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulaması yapıldığı esnada polislerden kaçmadığını iddia ederek, “Eve yetişiyordum, evden bekleyenler var arabasız nasıl gideceğim” şeklinde tepki vermesi ise şaşırttı.

''SEN NE ÇEKİYORSUN, HOP!''

Bu esnada olayı kayıt altına alan gazeteciye bağıran Murat B., “Sen ne çekiyorsun, hop, bir de beni reklam edecek, çekmesin” şeklinde konuştu. Polis ekipleri ise sürücüyü engelleyerek, “Gazeteci, onun görevi o” dedi.

15 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü Murat B.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve drift yaparak kaçmaktan dolayı 11 bin 850 TL olmak üzere toplamda 15 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza sonrasında otomobil, çekici ile otoparka götürüleceği sırada tekrardan sinirlenen sürücü polis ekiplerine, “Arabayı niye bağlıyorsunuz, ne var” şeklinde tepki verdi.

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(İHA)

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Denizli Pamukkale

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