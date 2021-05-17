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Kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptıktan sonra kayıplara karıştı

17.05.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tam kapanmanın son gecesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kaza neticesinde otomobillerde maddi hasar oluşurken kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu, kazanın ardından kayıplara karıştı.

Kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptıktan sonra kayıplara karıştı

Olay, saat 21.45 sıralarında D-100 Karayolu, Dörtyol kavşağında meydana geldi. Karasu’dan Gebze’ye giden Temel A. idaresindeki otomobile, iddiaya göre Hanlı Sanayi’den çıkarak Erenler istikametine doğru kırmızı ışıkta geçen otomobil çarptı.

Kaza neticesinde her iki araç da çeşitli istikametlere savrulurken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobildeki sürücü ve yolcu kaza yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Diğer araçta bulunan sürücü Temel A. ve yanında yolcu olarak bulunan akrabası Kerim A. kazayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"BEN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Karasu’dan Gebze’ye gittiğini söyleyen Temel A., “Diğer otomobile kırmızı ışığın yandığı en az 30 saniye olmuştu, ben yavaş yavaş yeşilde geçiyordum. Adam fişek gibi çıktı. Ben kaçmaya çalıştım ama o arada bize çarptı” dedi.

Okulların açılacak olması nedeniyle dedesinin kendisini okulunun bulunduğu Gebze’ye gönderdiğini söyleyen Kerim A. da kazadan sonra telefonla yakınlarını arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

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