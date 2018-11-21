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Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen yaya ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

KABATAŞ'ta  kırmızı  ışıkta yolun karşısına geçtiği iddia edilen kişiye hafif ticari araç çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- KABATAŞ'ta kırmızı ışıkta yolun karşısına geçtiği iddia edilen kişiye hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Meclis-i Mebusan Caddesi, Kabataş tramvay durağı yaya geçidinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Karasu’ya o sırada Karaköy istikametine seyir halinde olan Osman Yıldırım’ın kullandığı 34 FA 9509 hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde yere yığılan Karasu’ya çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karasu, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Karasu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerinde bulunan bazı vatandaşlar ise, Muharrem Karasu’nun kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalıştığını o sırada aracın yayaya çarptığını iddia etti

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