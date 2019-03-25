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Kırmızı ışıkta insanlar geçti, o bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’de kırmızı ışık yanan yaya geçidinde bekleyen köpek, kurallara aldırmadan geçen insanlara örnek oldu.Balıkesir’de akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından amatör kamerayla çekilen görüntüler büyük ilgi gördü.

Kırmızı ışıkta insanlar geçti, o bekledi

Balıkesir’de kırmızı ışık yanan yaya geçidinde bekleyen köpek, kurallara aldırmadan geçen insanlara örnek oldu.
Balıkesir’de akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından amatör kamerayla çekilen görüntüler büyük ilgi gördü. Salih Tozan kavşağı üzerinde yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen, vatandaşların beklemeyip geçtiği ışıklarda bir köpeğin beklemesi görenleri şaşırttı. Görüntülerde yayalara kırmızı yanmasına rağmen vatandaşların kurallara riayet etmediği görülürken, köpeğin ise yeşil ışığın yanması sonrası hareket etmesi görenleri şaşırttı.

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