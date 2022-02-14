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Kırmızı ışıkta öldürülmüşlerdi! Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in ailesinden tehdit iddiası

14.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan kuzenler Emine Çöp ile Tuğçe Semiz hayatını kaybetti, arkadaşları Alihan Kaya da ağır yaralandı. Çifte infazla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çöp ve Semiz'in diğer kuzenleri Yağmur'un ayrıldığı erkek arkadaşının, bu ayrılıktan Emine Çöp'ü sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği iddia edildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları!

Kırmızı ışıkta öldürülmüşlerdi! Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in ailesinden tehdit iddiası

Dehşete düşüren olay, pazar sabaha karşı Beylikbağı Mahallesi, Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı. Otomobillerde bulunan kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semiz yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan çocukluk arkadaşları Alihan Kaya da (26) ileride bulunan TIR’a çarptı. Alihan Kaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

28 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Çöp, 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz, bir başka kuzenleri olan Yağmur ve çocukluk arkadaşları Alihan Kaya, akşam saatlerinde bir araya geldi. Yağmur isimli kuzenlerine direksiyon dersi veren Emine Çöp ve beraberindekiler ardından kiraladıkları otomobil ile kafeye gitti. Alihan Kaya da bir başka otomobille kafeye geldi.

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OTOMOBİLİ EMİNE ÇÖP KULLANIYORDU

Sabah 04.00 sıralarında mekandan çıkan Emine Çöp, Tuğçe Semiz ve Alihan Kaya, kiraladıkları otomobile binerek ayrıldı. Emine Çöp'ün kullandığı otomobil, cadde üzerindeki Trafik ışıklarına yaklaştığında yavaşladı. Alihan Kaya'nın kullandığı otomobilde hemen yanlarında durdu. Bu sırada ortaya çıkan ve iki kişi olduğu iddia edilen kar maskeli zanlılar, iki otomobili de kurşun yağmuruna tuttu. Alihan Kaya, hızla olay yerinden uzaklaşırken, iki genç kızın bulunduğu otomobil kısa bir mesafe ilerledikten sonra durdu. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan Alihan Kaya'nın kullandığı otomobil de 500 metre ileride bir tıra çarparak durdu.

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OTOMOBİLİN HER YERİNDE KURŞUN İZLERİ

Olayın hemen ardından ilk olarak yardıma olay yerinde durakları bulunan taksiciler koştu. Ardından ise olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen iki genç kız kurtarılamazken, ağır yaralanan Alihan Kaya ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, genç kızların kullandığı otomobil ile Alihan Kaya'nın kullandığı otomobilde 30'a yakın kurşun izi tespit etti. Özellikle otomobilin sağ arkada tarafından ateş edildiği tespit edilirken, dikiz aynalarında bile mermi izlerine rastlandı.

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YAĞMUR'UN AYRILDIĞI ERKEK ARKADAŞININ TEHDİT EDİYORDU İDDİASI

Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Emine Çöp'ün bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve eşinden üç yıl önce boşandığı öğrenildi. Diğer kuzenleri olan Yağmur'un bir süre önce erkek arkadaşından ayrıldığı ifade edildi. Yağmur'un eski erkek arkadaşının, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu Emine Çöp'ü bir süre önce tehdit ettiği ifade edildi.

Müge Anlı'nın programında konuşan Emine Çöp'ün babası, "Biri benim, biri kardeşimin kızı. İkisi de benim evladım. O çocukların suçu, günahı neydi? Kimseyle bir husumetimiz yok, kan davamız yok. Kendi halimizde insanlarız. Benim yüreğim yandı. Kızımın 5 ve 7 yaşında iki tane çocuğu var. Ben o çocuklara 'Annenizi kaybettik' diyemiyorum. Nasıl derim? Yetim kaldılar." dedi.

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Emine Çöp'ün gözü yaşlı annesi, "Dün gece 'Araba kiraladık, Yağmur'a araba kullanmayı öğreteceğim kuzenimle beraber' dedi. 'Sonra ben eve dönerim anne' dedi. 'Tamam' dedim. Gece 01.30 - 02:00'ye kadar beraberlermiş. Yağmur'u eve bırakmış. Yanında kuzeni varmış Tuğçe. Kiraladıkları araba kurşunlanmış. Alihan'ın da yoğun bakımda olduğu söyleniyor, inşallah düzelir. Pırlanta gibi çocuklardı. Yağmur'un eski konuştuğu çocuk, Emine 'Yağmur'u üzüyorsun' dediğinde 'Sanane' falan demiş. 'Sen karışma bizim aramıza' demiş. 'O bizim kız kardeşimiz, niye karışmayacağız, kardeşimi üzmeyeceksin' falan demiş Emine ona. Emine'yi tehdit ettiğini duydum" diyerek gözyaşı döktü.

Emine Çöp'ün erkek kardeşi, "Işıklara geldiklerinde yanlarında beyaz bir araç duruyor. Hızlı bir şekilde şoför hariç iki kişi aşağıya iniyor kar maskeli. Ellerindeki silahlardaki bütün şarjörler bitene kadar sıkıyorlar. 30 tane kovan toplamış polisler. 30 tane delik var arabada. Kız kardeşim Emine'nin kalp bölgesine ateş edilmiş" ifadelerini kullandı.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iki genç kızın öldürülmesi ile ilgili özel bir ekip kurdu. Cinayet şubesi dedektifleri cinayeti çözebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli silahlı saldırı
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