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Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü: "Durmam imkansızdı"

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 08:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek otomobili biçen kamyon şoförü, 50-60 kilometre hızla gittiğini, lamba kırmızıya dönünce artık durmasının imkansız olduğunu söyledi.

Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü: "Durmam imkansızdı"

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek otomobili biçen kamyon şoförü, 50-60 kilometre hızla gittiğini, lamba kırmızıya dönünce artık durmasının imkansız olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı, şoförün 15 yıla kadar hapsini talep etti.
Geçen mayıs ayında Balıkesir Bursa yolu Bakırköy kavşağında meydana gelen kazada, 17 EU833 plakalı Suat T. idaresindeki kamyon, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan karşı yöne geçmekte olan 16 Y 0150 plakalı Yalçın Çekiçoğlu (31) yönetimindeki araca çarparak metrelerce sürükledi. Aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu (31) ve yanında bulunan Erden Özalp (18) olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yalçın Çekiçoğlu kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.

"Işık kırmızıya dönünce durmam imkansızdı"
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Suat T. hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık, "Trafik lambası yeşil yanıyordu. Geçebileceğimi düşündüm. Lamba önce sarıya, ardından kırmızıya döndü. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Durmam imkansızdı. Araca çarptım" dedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca savcı, kazada bilinçli taksir olduğunu belirterek, suça ilişkin cezasının üçte birden yarısına kadar arttırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının mühlet istemesiyle dava karara bağlanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü:

Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü:

Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü:

Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü:

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