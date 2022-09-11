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Kırmızı ışıkta silahlı saldırı! Otomobile kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

11.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mustafa Kırgın (58), hayatını kaybederken, araçta bulunan Orhan Y. ise yaralandı. İşte olayın detayları...

Kırmızı ışıkta silahlı saldırı! Otomobile kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Y. İle birlikte kahvehaneden çıkarak otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın’ın otomobiline henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kırgın ve Orhan Y. yaralandı. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı ağaca çarparak durdu.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Kırgın, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin silahlı saldırı
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