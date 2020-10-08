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Kırmızı ışıkta sopalı yol verme kavgası!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Ankara'da yol verme meselesi yüzünden sopalarla kavgaya tutuşan sürücüler trafiği kilitledi. Kırmızı ışıkta araçlarını durdurarak tartışmaya başlayan sürücüler, araçlarında taşıdıkları sopaları çıkararak birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Kırmızı ışıkta sopalı yol verme kavgası!

Olay, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Öveçler Mahallesi'ndeki Mimar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen iki sürücü, caddede kırmızı ışıkta durup, yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, araçlardan aldıkları sopalarla birbirine girdi. Bir süre kavga eden sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılarak araçlarına binip bölgeden uzaklaştı. Trafikte yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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DHA

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