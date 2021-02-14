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  4. Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

14.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta araçların önünde Twerk dansı yapan Elif G., gelen tepkiler üzerine videoyu sosyal medya hesabından sildi. Genç kız, görüntüler nedeniyle ailesinin kendisine sırtını döndüğünü belirtti.

Elif G. isimli TikTok kullanıcısı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda araçlara kırmızı ışık yanınca birden kendisini yaya geçidine atıp Twerk dans yapmaya başladı. Genç kız, bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı. Elif G.'nin bu görüntüleri kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıp beğenildi. Beğenilerin yanında genç kız çok sayıda da tepki aldı.

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HESABINI SİLDİ

Gelen tepkiler üzerine dans videosunu sosyal medya hesabından kaldıran Elif G. ailesinin kendisine sırtını döndüğünü ve kendinden izinsiz görüntüleri paylaşanları da dava edeceğini belirtti. Elif G., "Kendini bilmez hadsizler beni takip etmeyin, beni gündem konusu da etmeyin. Kalmadı konu, zaten kapandı TikTok hesabımı sildim. Hadi işinize bakın artık. O dansları da paylaşanları da ilk işim pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaktır. Benim üzerimden yalan haber yapmayın" dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bende kahraman maraşı kadını ile erkeyi ile delikanlı şehri bilirdim yazık sosyal medya herkezi bozmuş her şehri ve dünyayı da

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