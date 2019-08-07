Kırmızı ışıkta U dönüşü yapan tıra minibüs çarptı

Başakşehir’de kırmızı ışıkta U dönüşü yapmaya çalışan tıra minibüs çarptı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralanırken, yaşlı bir kadın fenalık geçirdi.

Kaza, Başakşehir Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki 07 NNS 70 plakalı tır kırmızı ışıkta ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştı. Bu sırada tırın arkasında seyir halinde olan 34 M 6205 plakalı minibüs tıra arkadan hafif şekilde çarpıp yol kenarında bulunan kaldırıma çıktı. Tıra çarptıktan sonra direksiyonu kıran şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönülen kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Minibüste bulunan yaşlı bir kadın ise fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

“Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı”

“Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı” diyen Şükrü Korkut, “Ben trafik ışıklarında duruyordum. ‘U’ dönüşü yapacaktım. Tır, dönüş olmayan kırmızı ışıkta ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştı. Arkasından gelen araçlar da duramadı. Minibüs de arkadan vurdu ama epeyce yıprandı. İçinde çok sayıda yolcu vardı. 4-5 tane de yaralı yolcu çıkardılar. Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı. Başkası olsaydı büyük bir facia olabilirdi” diye konuştu.



