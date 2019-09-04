Kırmızı ışıktaki infazın şüphelisi, kendi adına otobüs bileti alınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 3 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken pompalı tüfekle vurularak öldürülen Osman Çayır'ın (52) katil zanlısı Mustafa Civan (60), kendi adına otobüs bileti alınca yakalandı. Sürekli kavga ettikleri için Çayır'ı öldürdüğünü itiraf eden Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 Mayıs 2016 günü saat 22.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karakulak Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi ile Adana çevre yolunun birleştiği kavşakta meydana geldi. Kahvehane işleten Osman Çayır, bir grup arkadaşıyla birlikte zaman geçirdikten sonra evine gitmek için 07 S 0180 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Çayır, yol üzerinde kavşakta kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateşte, Osman Çayır boynundan vuruldu. Saldırgan ise siyah renkli otomobille uzaklaştı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çayır'ın öldüğü tespit edildi.

Tesadüfen olay yerinden geçen Osman Çayır'ın oğlu Mustafa ve yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. Mustafa Çayır, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere, "Ambulans yok mu, Babam ölmüş mü?" diye sordu.

3 YIL SONRA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Osman Çayır'ın işlettiği kahvehanede sürekli olarak müşterisi Mustafa Civan ile kavga ettiklerini belirledi. Mustafa Civan, adreslerinde bulunamayınca, cinayeti işleyip kaçtığı şüphesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mustafa Civan'ın, 3 gün önce İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet aldığı tespit edildi. Mustafa Civan, polis ekiplerince takibe alındı. Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı baskınla Mustafa Civan'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Osman Çayır'ı öldürdüğünü itiraf eden Mustafa Civan'ın, ''Sürekli kavga ederdik. En son yine kavga ettik. Bir akşam onu takip ettim ve olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.