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Kırmızı ışıktan bekleyen minibüse arkadan tır çarptı; 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Bilecik’te kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre; Gülümbe köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Ömer Altun idaresindeki 11 AU 723 plakalı minibüs, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarda durdu.

Bilecik’te kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Gülümbe köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Ömer Altun idaresindeki 11 AU 723 plakalı minibüs, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarda durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Sinan Gözükara yönetimindeki 15 NZ 301 plakalı tır duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüste yolcu olarak bulunan Hacer. A. (59) ile M. Emin K. (74) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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