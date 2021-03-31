Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir? Aslı Orcan kimdir? Aslı Orcan kaç yaşında?

Aslı Orcan, Türk televizyonlarında daha önce konu edilmemiş itfaiyecilerin hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Ayşe karakterine hayat verecek. Kırmızı Kamyon dizisinde Aslı Orcan dışında; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler de rol alıyor. Kırmızı Kamyon 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV’de!

ASLI ORCAN KİMDİR?

Oyuncu ve sunucu Aslı Orcan 27 mayıs 1980, Aydın doğumludur.

1998 - 2003 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. “Magic you ney lames of passion” grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.

Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümü'nde okumuş, Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır.

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