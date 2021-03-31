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Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir? Aslı Orcan kimdir? Aslı Orcan kaç yaşında?

31.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Orcan, 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde Ayşe rolü ile izleyici karşısına geçiyor. Medcezir dizisinden tanıdığımız Aslı Orcan, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünden mezun olmuştur. Başarılı birçok yapımda yer alan Aslı Orcan, son olarak Kırmızı Kamyon dizisi ile ekranlara çıkacak.

Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir? Aslı Orcan kimdir? Aslı Orcan kaç yaşında?

Aslı Orcan, Türk televizyonlarında daha önce konu edilmemiş itfaiyecilerin hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Ayşe karakterine hayat verecek. Kırmızı Kamyon dizisinde Aslı Orcan dışında; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler de rol alıyor. Kırmızı Kamyon 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV’de!

ASLI ORCAN KİMDİR?

Oyuncu ve sunucu Aslı Orcan 27 mayıs 1980, Aydın doğumludur.
1998 - 2003 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. “Magic you ney lames of passion” grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.

Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümü'nde okumuş, Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır.

aslı orcan2

Dizileri

  • 2002 Sır Kapısı / Sırlar Dünyası
  • 2003 Hekimoğlu
  • 2004 Burçak Tarlası
  • 2005 Çapkın
  • 2005 Sensiz Olmuyor
  • 2006 Kaybolan Yıllar
  • 2007 İki Yabancı
  • 2007 Yemin
  • 2008 Ateş ve Barut
  • 2009 Cam Kırıkları
  • 2009 Aile Saadeti
  • 2012 – 2013 Karadayı
  • 2014 Kurt Seyit ve Şura
  • 2014 – 2015 Medcezir
  • 2016 Bana Sevmeyi Anlat
  • Kara Yazı
  • 2021 Kırmızı Kamyon

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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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