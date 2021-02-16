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Kırmızı Kamyon dizisinden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? İşte oyuncu oyuncu kadrosu

16.02.2021 02:36 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'dan çarpıcı bir fragman yayınlandı. İtfaiyecilerin hayatını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan, Deniz Hamzaoğlu, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat ve Melisa Akman başrollerde oynuyor. Peki Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Kamyon dizisi konusu ve fragmanı.

Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği yeni dizi Kırmızı Kamyon'dan heyecan dolu bir tanıtım yayınlandı. Fragmanda bir yandan itfaiyecilerin dostluklarını ve beraber verdikleri mücadeleyi gözler önüne serilirken, bir yandan da kahramanların geçmişten kalan yaralarına ve kavgalarına dair ipuçları veriliyor.

Tanıtımda Cem (Ushan Çakır), bir zamanlar çok yakın dostu olan ve kız kardeşiyle evlenen Uğur'a (Görkem Sevindik) karşı olan öfkesini dindiremezken kız kardeşinin ölümünden Uğur'u sorumlu tutuyor. Öte yandan Uğur ise yangında kaybettiği eşinin acısını hala yaşarken bu gizemli ölümün peşini bırakmıyor.

Kırmızı Kamyon (1)

Farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Kırmızı Kamyon dizisi Mart ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayacak.

Kırmızı Kamyon (2)

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KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Kamyon'un kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi başarılı isimler bir araya gelirken dizinin senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın imzasını taşıyor.
itfaiye
Yönetmenliğini Osman Kaya'nın yaptığı 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de ekran yolcuğuna başlıyor.

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