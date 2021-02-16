Kırmızı Kamyon dizisinden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? İşte oyuncu oyuncu kadrosu

Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği yeni dizi Kırmızı Kamyon'dan heyecan dolu bir tanıtım yayınlandı. Fragmanda bir yandan itfaiyecilerin dostluklarını ve beraber verdikleri mücadeleyi gözler önüne serilirken, bir yandan da kahramanların geçmişten kalan yaralarına ve kavgalarına dair ipuçları veriliyor.

Tanıtımda Cem (Ushan Çakır), bir zamanlar çok yakın dostu olan ve kız kardeşiyle evlenen Uğur'a (Görkem Sevindik) karşı olan öfkesini dindiremezken kız kardeşinin ölümünden Uğur'u sorumlu tutuyor. Öte yandan Uğur ise yangında kaybettiği eşinin acısını hala yaşarken bu gizemli ölümün peşini bırakmıyor.

Farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Kırmızı Kamyon dizisi Mart ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayacak.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Kamyon'un kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi başarılı isimler bir araya gelirken dizinin senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın imzasını taşıyor.



Yönetmenliğini Osman Kaya'nın yaptığı 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de ekran yolcuğuna başlıyor.

