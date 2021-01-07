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Kırmızı Kamyon dizisinin teaser afişi yayınlandı! İtfaiyecilerin hikayesini anlatan Kırmızı Kamyon'un oyuncuları kimler?

07.01.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de ilk kez hayata geçen, kahraman itfaiyecilerin hikayesini dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle ele alacak olan Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'nun çekimleri devam ediyor. Kahramanların hikayesinin anlatılacağı Kırmızı Kamyon dizisinin teaser afişi de seyircilerin beğenisine sunuldu.

Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan, Deniz Hamzaoğlu, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat ve Melisa Akman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni dizi Kırmızı Kamyon Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizileri arasında yer alıyor. Kırmızı Kamyon'un merakla beklenen ilk teaser afişi yayınlandı.

AKSİYON SAHNELERİYLE DİKKAT ÇEKECEK

Çekimlere başlamadan önce itfaiyecilerden uzun süre eğitim alan ve onlarla tatbikatlara giden ekip, izleyenleri dizinin dramatik yapısının yanı sıra aksiyon sahneleriyle de derinden etkileyecek.

İtfaiyecilerin hayatları, aşkları, mutlulukları, kırgınlıkları ve birbirleri arasındaki müthiş bağı konu alan dizinin senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Osman Kaya üstleniyor.

Kırmızı Kamyon Teaser Afiş

Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı ve heyecanlı bir hikaye sunacak olan 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de başlıyor.
itfaiye

Suavi Doğan ve Kerem Çatay'ın ortaklığında kurulan 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği; kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor.

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