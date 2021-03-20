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Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon hangi kanalda

20.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un ilk fragmanı yayınlandı. İzleyenler tarafından merakla beklenen Kırmızı Kamyon dizisinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken, kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, gibi sevilen isimler yer alacak. Peki, Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon hangi kanalda

Yapımını 10. Ev'in üstlendiği ve senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'a ait olan Kırmızı Kamyon dizisinin ilk fragmanı büyük bir yankı uyandırdı. Show Tv'de ekranlara gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin ne zaman başlayacağı ise arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. İddialı tanıtımı ile ekranalara gelecek olan dizide İtfayecilerin zorlu hayatı konu alınacak. Peki, Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman yayınlanacak? Kırmızı Kamyon dizisinin konusu nedir? İşte, ayrıntılar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show Tv'de yakında ekranlara gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin birinci ve ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanlarda ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili kesin bir tarih paylaşılmayan dizinin çekimleri başladı.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Show Tv'nin itfayecilerin zorlu ve tehlike ile yaşadıkları hayatları, mutlulukları, aşkları, ve üzüntülerinin konu aldığı Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Görkem Sevindik,
  • Nilay Deniz,
  • Ushan Çakır,
  • Deniz Hamzaoğlu,
  • Aslı Orcan,
  • Burak Berkay Akgül,
  • Timur Ölkebaş,
  • Gürberk Polat,
  • Melisa Akman,
  • Uğur Arda Başkan,
  • Sümeyye Aydoğan,
  • Efekan Can,
  • Gerçek Sağlar Alnıaçık,
  • Süreyya Kilimci,
  • Hasibe Özgür,
  • Onur Yar,
  • Tuğçe Karabayır
  • Feriha Eyüboğlu

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN FRAGMANI


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Show TV
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kırmızı oda, kırmızı kamyon, kırmızı ışık ve kırmızı jartiyer...

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