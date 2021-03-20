Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon hangi kanalda

Yapımını 10. Ev'in üstlendiği ve senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'a ait olan Kırmızı Kamyon dizisinin ilk fragmanı büyük bir yankı uyandırdı. Show Tv'de ekranlara gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin ne zaman başlayacağı ise arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. İddialı tanıtımı ile ekranalara gelecek olan dizide İtfayecilerin zorlu hayatı konu alınacak. Peki, Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman yayınlanacak? Kırmızı Kamyon dizisinin konusu nedir? İşte, ayrıntılar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show Tv'de yakında ekranlara gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin birinci ve ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanlarda ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili kesin bir tarih paylaşılmayan dizinin çekimleri başladı.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Show Tv'nin itfayecilerin zorlu ve tehlike ile yaşadıkları hayatları, mutlulukları, aşkları, ve üzüntülerinin konu aldığı Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Görkem Sevindik,

Nilay Deniz,

Ushan Çakır,

Deniz Hamzaoğlu,

Aslı Orcan,

Burak Berkay Akgül,

Timur Ölkebaş,

Gürberk Polat,

Melisa Akman,

Uğur Arda Başkan,

Sümeyye Aydoğan,

Efekan Can,

Gerçek Sağlar Alnıaçık,

Süreyya Kilimci,

Hasibe Özgür,

Onur Yar,

Tuğçe Karabayır

Feriha Eyüboğlu

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN FRAGMANI



