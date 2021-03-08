HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırmızı kategorideki Aksaray’da tablo giderek kötüleşiyor!

Kırmızı kategorideki Aksaray’da tablo giderek kötüleşiyor!

08.03.2021 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı kategorideki Aksaray’da tablo giderek kötüleşiyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ’Çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alan ve vaka sayısının yüksek olması nedeniyle 1 belde, 1 köy, 1 mahalle, 1 cadde ile 6 sokağın 5 gün süreyle karantinaya altına alındığı Aksaray’da sabah saatlerinde 1 belde daha karantina altına alındı. 5 gün önce karantinaya alınan bölgelerinin karantina süresi ise 7 güne çıkarıldı.

Şubat ayı içerisinde sıfıra yakın vakası olan ve 7 Şubat itibari ile İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da 5 gün önce 1 belde, 1 köy, 1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak karantina altına alındı. 5 günlük karantina süresi dolan bölgelerin karantina süreleri 7 güne çıkartılırken, sabah saatlerinde vaka sayısının yüksek olması nedeniyle merkeze bağlı Yeşiltepe beldesi 7 günlük süreyle karantina altına alındı.

BELDE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Yüksek vaka sayısı gerekçesiyle Aksaray Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alınan Yeşiltepe beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Barikat ve dubalarla kapatılan giriş çıkışlardan çok zorunlu olmadıkça hiçbir giriş çıkışa izin vermeyen jandarma ekipleri belde içerisinde de geniş tedbirler aldı. Ekipler belde içerisinde de devriye atarak tedbirleri aralıksız sürdürürken, zorunlu haller dışında belde halkının evden çıkışına kesinlikle izin verilmiyor.

'BU İLLETTEN TEZ ZAMANDA KURTULACAĞIZ'

Yeşiltepe Belde Belediye Başkanı Tahsin Çelik, “Çağımızın hastalığı biliyorsunuz, illeti diyeceğim Korona Virüs tedbirlerinin artırılması amacıyla pandemi kurallarına uydurularak valiliğimizin aldığı kararla kasabamız 1 haftalığına karantinaya alınmıştır. Bizde görevimizin başındayız. Kolluk kuvvetlerimiz de, halkımızda sağduyulu bir şekilde söylediğimiz şeylere uyarak herkes evlerine çekildi. Gördüğünüz gibi kasaba sakin. İnşallah el birliği ile bunu kısa sürede atlatacağız. Bu illetten tez zamanda kurtulacağız. Kasabamızda şu an 9 hastamız var. Onlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılıyor. Sağlık ekipleri zaten görevlerinin başında. Bizlerde tedbirleri aldırdık. Onları evlerinden çıkartmadan ihtiyaçlarını belediyemiz olarak karşılıyoruz. Zabıtamız, personelimiz, kolluk kuvvetlerimiz görevinin başında. Kış nüfusumuz 2 bin 500, yaz nüfusumuz 3 bin 500 oluyor” dedi.

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecekSarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

VALİDEN SAĞLIK MÜDÜRÜNE KADAR HERKES SAHADA

Vaka sayıları artan ilde Vali Hamza Aydoğdu’nun “Devlet millet el ele, korona ile mücadele” başlığı ile başlattığı seferberlik kapsamında kentte etkin bir mücadele yürütülüyor. Yapılan uyarılar, bilgilendirmeler, anonslar ve diğer tüm iletişim araçlarıyla vatandaşlarla kurulan diyaloglara uyum sağlayan Aksaray halkı kısıtlamalara ve kurallara tam destek veriyor. İl genelinde görev alan jandarma ve polis ekipleri de aralıksız olarak tedbir denetimleri yapıyor. Vali Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte kent genelinde sürekli olarak hem uygulamaları denetliyor, hem de denetimlere katılıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aksaray normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti

İşte Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı

Selim İleri sağlık durumu nasıl? Selim İleri kimdir?

Selim İleri hastaneye kaldırıldı!

Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

Türkiye risk haritasında İstanbul kırmızıya mı döndü?

İstanbul'un rengi kırmızı mı oldu?

Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Kan donduran 'kurye' detayı

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açıkacak mı? YÖK'ten açıklama

Üniversiteler açılacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.