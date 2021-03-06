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  4. Kırmızı kategorideki Aksaray yarın “Tam” kapanıyor

Kırmızı kategorideki Aksaray yarın “Tam” kapanıyor

06.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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7 Şubat itibari ile İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı kategoriye taşınan ve devlet millet ele ele etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray’da market, bakkal, fırın kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırılarak Pazar günü tam kapanmalı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Şubat ayının başlarında İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 il arasında yer alan ve vaka sayısının artış göstermesi sonucu kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da Pazar günü bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalarda ortadan kaldırılarak tam kapanmalı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

7 Şubat itibari ile İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı kategoriye taşınan ve devlet millet ele ele etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray’da market, bakkal, fırın kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırılarak Pazar günü tam kapanmalı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Şubat ayının başlarında İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 il arasında yer alan ve vaka sayısının artış göstermesi sonucu kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da Pazar günü bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalarda ortadan kaldırılarak tam kapanmalı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vaka sayıları artan kentte Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun “Devlet millet el ele, korona ile mücadele” başlığı ile başlattığı seferberlik kapsamında kentte etkin bir mücadele yürütülüyor. Geçtiğimiz gün 1 belde, bir köy, 1 mahalle, 1 cadde ve 6 sokağın 5 gün süreyle karantinaya alındığı kentte Pazar günü istisnasız sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

“2. güncellemeye kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek”
İstisnaları ortadan kaldırdıklarını ve vatandaşa gerekli duyuruyu yaptıklarını belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Pazar ünü tamamen sokağa çıkma yasağı hıfzıssıhha kararı aldık biliyorsunuz. İstisnaları da kaldırdık. Şimdiden de vatandaşlarımıza duyurduk. Herkes tedbirlerini ona göre alıyor. Pazar günü Aksaray’da ikinci güncellemeye kadar Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Ama bütün istisnaları da ortadan kaldırmış olduk. Bakın bu sınırlamalarda bizim 45 bin çocuğumuz okula gidemiyor. 40 bine yakın çocuğumuz okula gitti 45 bine yakın gidemiyor. İnsanlar iş yerlerini açamıyorlar, pastaneler, kahvehaneler, lokantalar açık değil. Bundan dolayı insanlar rızklarını evlerine alıp zevkle, keyifle, umutla götüremiyorlar. Onun için burada kendimizden çok bu insanları düşünerek üzerimize düşen vazifeleri yerine getirirsek hiçbir problem kalmayacak” dedi.

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